“Indigna”: un video muestra otro vallado en un reconocido balneario que deja a la gente sin playa pública

Nuevamente el escaso espacio que tienen las playas públicas es motivo de debate en el inicio de la temporada en Mar del Plata y un video sumó un nuevo capítulo.

En las imágenes a las que tuvo acceso 0223 se puede ver cómo un balneario privado ocupa gran parte del sector de arena y deja apenas una pequeña franja para los bañistas.

“Acá otro día más en la playa pública en la ciudad de Mar del Plata. Como siempre la privacidad al límite, obviamente la gente de las carpas ocupa hasta la orilla y nosotros acá en el agua. Porque la playa pública no existe”, expresó en el video, Natalia, una mujer que el pasado 31 de diciembre fue a la costa a disfrutar de su día libre y terminó enfurecida por la situación.

Al igual que días atrás, cuando este medio reflejó la misma situación en ese balneario y otro en Playa Grande, la mujer recordó que esto sucede cada año. “Los marplatenses sabemos que esto pasa todo los veranos. Laburamos, vamos un rato a la playa y te terminas odiando. Nunca baja la marea, era imposible estar””, sintetizó.

En las imágenes se puede notar que el vallado del balneario Guillermo –ubicado en avenida De los Trabajadores al 4700- está atado a la casilla del guardavidas y solo ofrece una pequeña porción de arena a los bañistas del sector público.