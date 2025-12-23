La T y La M en Mar del Plata: con qué banco sacar las entradas en 4 cuotas sin interés

Mar del Plata se prepara para un verano a puro ritmo con decenas de shows en vivo. Y en las últimas horas se confirmó que el sábado 10 de enero se presentará en un exclusivo balneario del sur de Mar del Plata La T y la M, el grupo de cumbia que nos hizo vibrar con la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

En el marco del Atardecer Cuenta DNI, Banco Provincia sigue brindándoles a sus clientes beneficios exclusivos de cara al verano 2026. Las personas que utilicen tarjetas de crédito VISA o Mastercard emitidas por el banco podrán comprar sus entradas con hasta 4 cuotas sin interés.

El evento en el parador El Calamar Loco de Chapadmalal se extenderá de 18 a 24, pero el espectáculo central será el show de La T y La M, el popular dúo de cumbia formado por Tobías Medrano y Matías Rapen, autores Pa’ la Selección, una de las canciones icónicas de la selección argentina de fútbol campeona del mundo en Qatar 2022.

Al igual que durante todo 2025, en el cual la banca pública bonaerense ofreció este beneficio en más de 70 shows de primer nivel, de cara al verano 2026 las cuatro cuotas continúan en más recitales, espectáculos y entretenimientos en diferentes puntos de la provincia.

Shows en Mar del Plata con 4 cuotas sin interés: