La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) estableció un renovado esquema de planes de pago destinado a facilitar la regularización de deudas impositivas tanto en etapa prejudicial como judicial. Esta iniciativa, publicada oficialmente, entrará en vigor a partir del 2 de febrero y busca que los contribuyentes puedan ponerse al día con sus obligaciones fiscales y aprovechar los beneficios vigentes en la provincia.

Opciones flexibles para el pago: El plan general contempla la posibilidad de cancelar obligaciones vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025, ofreciendo alternativas que se ajustan a la capacidad de pago de cada contribuyente. Entre las modalidades disponibles se incluyen:

Pago al contado en un solo desembolso.

Anticipo del 5% y financiación del saldo en cuotas: hasta 3 sin interés, de 6 a 12 con un interés mensual del 1,5%, y de 15 a 24 con un interés del 2,5% mensual.

Para plazos mayores: anticipo del 10% con cuotas entre 27 y 48 meses al 3,5% mensual, y anticipo del 20% con financiación entre 51 y 60 cuotas al 4% mensual.

Para casos en instancia judicial y situaciones con fiscalización y allanamiento, ARBA habilitó planes específicos que mantienen condiciones similares, incluyendo pagos al contado y financiaciones con distintos intereses según el plazo.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, destacó que “Regularizar deudas no solo permite ordenar la situación fiscal, sino también volver a acceder a los descuentos que reconocen a quienes cumplen. Nuestro objetivo es dar herramientas concretas para que más contribuyentes puedan ponerse al día”.

Beneficios vigentes para los contribuyentes que cancelan sus deudas incluyen un descuento del 15% por pago anual anticipado y un 10% de bonificación por cuota para quienes mantienen un buen cumplimiento y abonan en término.

Por último, la Agencia recordó que el Impuesto Inmobiliario tendrá su primer vencimiento en febrero de 2026, mientras que el Impuesto Automotor comenzará a pagarse desde marzo bajo un esquema mensual, diseñado para ofrecer mayor previsibilidad a los responsables fiscales.