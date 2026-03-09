Provincia advirtió que no puede financiar un Previaje: "Es del Gobierno nacional"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó Mar del Plata con su equipo de trabajo para medir la situación de la ciudad tras una temporada que fue catalogada por muchos sectores como "desastrosa".

Respecto a la reunión que mantuvo el mandatario con los sectores vinculados al turismo, Soledad Martínez, subsecretaria de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, comentó en diálogo con Extra 102.1, la radio de 0223, que "hubo una conclusión unánime de que fue una temporada mala y que se necesita un tipo de acompañamiento para que las fuentes de empleo se mantengan".

Ante esta situación, la propuesta del sector privado fue pedir un Previaje. No obstante, "se les aclaró que desde la Provincia no se iba a poder costear ese programa tal como se construyó cuando Matías Lammens estaba al frente del Ministerio de Turismo, donde era el Estado nacional el que se hacía cargo", enunció.

"Los recursos que mantiene el Banco Provincia son finitos. No podemos salir nosotros a reemplazar las competencias y obligaciones que tiene el Gobierno nacional", agregó.

Igualmente, resaltó que el gobernador realizó una serie de anuncios en la apertura de sesiones vinculados a Arba donde los empresarios "podrán compensar algunos saldos, pero no es posible sacar un Previaje porque la realidad es que no hay plata y con este dólar planchado, barato para irse al exterior, la gente elige otros destinos".

En un contexto que presenta varias dificultades, "somos bastante creativos y un punto importante es la promoción, un ejemplo son las fiesta populares, los eventos gratuitos que costea el Gobierno provincial o municipal que funciona como atractivo para que haya un ingreso económico para los prestadores locales", afirmó.

"Nuestro principal desafío desde el día uno que asumimos en el 2019 tenía que ver con romper la estacionalidad tan marcada que tiene la Provincia, y eso lo fuimos desarrollando junto a todos los distritos para crear una oferta turística que genere atractivo por fuera de los meses de verano", continuó.

A pesar de todo, por la situación actual, "la gente se vuelca a las necesidades básicas, alimentarse, ahora los chicos empiezan las clases y hay que conseguir los distintos materiales, y por supuesto, lo vinculado a la salud. Cada familia establece sus prioridades de acuerdo a su bolsillo y lo primero que recorta es lo vinculado al ocio, entretenimiento, el esparcimiento", indicó.

Este reclamo por parte de los agentes turísticos, "no se traslada al gobierno nacional porque que no hay una sola política". Por este motivo, desde la Provincia decidieron mantener los beneficios que lanzaron en los últimos meses: "Todo el verano tuvimos lo de cuotas sin interés para aquellos que tienen la tarjeta de crédito del Banco Provincia y una serie de descuentos o reintegros con Cuenta DNI en distintos rubros", explicó.

Por último, Martínez destacó la buena recepción que hubo de los feriados y el objetivo es "pedirle al Gobierno Nacional que sea una planificación adecuada y no como en el año pasado que quedaron dos pegados, después no había, el de octubre lo decretaron tarde siendo el más importante para nuestra Provincia y no tuvo el impacto esperado".

Además, con el Consejo Nacional del Turismo pedirán que resuelvan "el apagón en datos turísticos que dispuso la Secretaría de Turismo de la Nación. Primero recortaron el contrato que tenía el INDEC con ellos y dejaron de medir a partir del 1° de enero los datos turísticos, ya no tenemos más estadísticas tras 20 años".

"No tenemos ningún dato de cómo fue y ni siquiera hubo del EmturyC. Así que permitime sospechar, los datos son malos, por eso el Gobierno nacional prefiere taparlo. Hace dos años que hay un déficit en la balanza turística, porque sale mucha más gente de la que ingresa", cerró.