Masiva movilización de mujeres y disidencias en Mar del Plata por el 8M

Miles de mujeres y disidencias se movilizaron este lunes por las calles del centro de Mar del Plata en el marco del Día Internacional de la Mujer, en una jornada marcada por consignas contra la violencia machista y críticas a los recortes presupuestarios en políticas de género.

La marcha comenzó alrededor de las 18 en la Plaza Rocha, donde desde temprano se concentraron organizaciones feministas, agrupaciones sociales, sindicatos y personas autoconvocadas. Con pancartas, banderas y cánticos, las columnas avanzaron luego por distintas calles del centro.

El recorrido continuó hasta el Monumento al General San Martín, uno de los puntos tradicionales de las manifestaciones en la ciudad, donde la movilización ganó en volumen con el paso de los minutos.

La movilización finalizó en el Puente de las Américas, donde se realizó la lectura de un documento consensuado por las organizaciones.

Durante la marcha se escucharon consignas vinculadas al reclamo por el cese de la violencia de género, la igualdad de derechos y la defensa de políticas públicas destinadas a la prevención y asistencia a víctimas. También hubo cuestionamientos a los recortes presupuestarios y a la reducción de programas vinculados a la agenda de género. Tampoco faltaron los rechazos a la reciente promulgada Reforma Laboral.

La movilización culminó en el Puente de las Américas, en el que se realizó la lectura de un documento consensuado por las organizaciones convocantes. Allí se repasaron los principales reclamos del movimiento feminista y se volvió a exigir mayor compromiso del Estado para garantizar políticas de prevención, protección y acompañamiento frente a la violencia machista.

Con fuerte participación y clima de movilización, la jornada volvió a colocar en la agenda local las demandas históricas del movimiento de mujeres y disidencias en una fecha que cada año convoca a miles de personas en todo el país.