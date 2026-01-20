Dibu Martínez sacude el mercado: el grande europeo que quiere los servicios del marplatense

El arquero marplatense puede ser uno de los protagonistas del mercado de pases europeo de mitad de año.

El nombre de Emiliano Martínez vuelve a resonar con fuerza en el fútbol europeo. Según información surgida desde Italia, Inter de Milán ya estableció contactos con el arquero de la Selección Argentina con la intención de sumarlo una vez finalizada la temporada. Tras una salida frustrada al Manchester United a comienzos de año, el Dibu vuelve a aparecer en el radar de un gigante continental.

La operación, de acuerdo a lo publicado por Sky Sport Italia, no se daría en el actual mercado europeo sino en junio, cuando finalice la campaña. En ese escenario, Martínez podría cerrar su llegada al conjunto neroazzurro mientras disputa su segundo Mundial con la Selección, un contexto que potencia aún más el impacto de la posible transferencia.

En Milán hace tiempo que buscan un reemplazante de jerarquía para Yan Sommer, arquero suizo de 37 años cuyo contrato finaliza a mediados de año y no sería renovado. En ese contexto, el perfil del marplatense encaja a la perfección: experiencia internacional, liderazgo y títulos pesados tanto a nivel clubes como selecciones.

Del otro lado de la negociación aparece Aston Villa, dueño del pase del arquero argentino hasta junio de 2029. Si bien su valor de mercado ronda los 15 millones de euros según Transfermarkt, en Villa Park ya dejaron en claro que no están dispuestos a negociar por cifras bajas: en agosto pasado rechazaron una oferta cercana a los 40 millones proveniente del Manchester United.

Otro punto sensible es el contrato del propio jugador. El salario que percibe Dibu es considerado elevado para los parámetros del Inter, aunque desde la dirigencia italiana confían en que ese aspecto puede resolverse si el arquero manifiesta con claridad su deseo de cambiar de rumbo y afrontar un nuevo desafío en su carrera.

Un factor clave en la posible operación es la presencia de Lautaro Martínez. El delantero mantiene una relación de amistad con el Dibu y podría jugar un rol determinante para convencerlo de sumarse a un proyecto deportivo que apunta alto, tanto en el plano local como en la competencia europea.

Además, el presente del Inter seduce: el equipo que conduce Cristian Chivu lidera actualmente la Serie A y tiene prácticamente asegurada su participación en la próxima Champions League, un objetivo que siempre motiva a Emiliano Martínez. Claro que Aston Villa también pelea por lo mismo en la Premier League, compartiendo la segunda posición con el Manchester City, lo que promete un final de temporada cargado de tensión y decisiones importantes para el arquero campeón del mundo