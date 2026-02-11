Siguen soñando: el Aston Villa del Dibu Martínez ganó y se acerca al Arsenal

El equipo de Unai Emery ganó por la mínima y quedó a seis puntos del líder Arsenal.

El Aston Villa de los marplatenses Emiliano Martínez y Emiliano Buendía derrotó 1-0 al Brighton and Hove Albion, en el marco de la fecha 26 de la English Premier League, y quedó a seis puntos del líder Arsenal.

El equipo del español Unai Emery llegaba a este partido en el Villa Park tras empatar 1-1 con el Bournemouth el pasado sábado y estirar a seis puntos la diferencia con el líder Arsenal que le había ganado al Sunderland.

Por ello, este partido ante el Brighton and Hove Albion en Londres se volvía trascendental para el Aston Villa en sus aspiraciones por mantenerse vivo en la lucha por el título de la English Premier League.

El partido no fue para nada fácil para los londinenses que, ya sin el argentino Buendía en cancha pero con el campeón del mundo Martínez en el arco, logró abrir el marcador a los 41 minutos del complemento con el gol en contra de Tyrone Mings.

Tras un tiro de esquina desde la izquierda del jamaiquino Leon Bailey, la pelota cayó en el punto penal donde Mings remató de cabeza para marcar el único tanto del encuentro.

Además el Dibu fue fundamental para que los Villanos se queden con el arco en cero ya que tapó más de una oportunidad clara del Brighton.

Con este resultado, el Aston Villa se mantiene en la tercera posición con 50 puntos, a seis del líder Arsenal que mañana enfrentará al Brentford en el Gtech Community stadium.