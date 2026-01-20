Lisandro Martínez, respaldado por una leyenda del United en medio de la tormenta interna

En plena discusión puertas adentro, una voz histórica del club salió a bancar al defensor argentino y reordenó el debate en la Premier League.

La polémica en torno a Lisandro Martínez dentro del Manchester United sumó un capítulo decisivo. Tras las críticas públicas de Paul Scholes y Nicky Butt, y luego de la respuesta sin filtro del zaguero argentino tras el triunfo en el clásico, una leyenda del club decidió intervenir y cambiar el eje de la discusión.

Quien salió al cruce fue nada menos que Rio Ferdinand, histórico excapitán de los Diablos Rojos y voz autorizada para hablar de estándares en Old Trafford. El exdefensor consideró que los comentarios realizados en la previa del clásico ante el City cruzaron un límite. “Esta semana se han dicho cosas que probablemente pasaron la línea y se volvieron personales”, señaló al referirse a las ironías lanzadas sobre el físico del argentino.

El foco de las críticas había estado puesto en la supuesta desventaja corporal de Martínez frente a Erling Haaland, algo que Ferdinand relativizó rápidamente. Para el exzaguero, el argentino representa exactamente el tipo de futbolista que el United necesita: mentalidad ganadora, carácter competitivo y compromiso total con el equipo.

Ferdinand incluso reveló charlas personales con Lisandro para explicar su postura. “Es alguien que solo quiere hacerlo bien, ganar y recuperar los estándares del Manchester United. Tiene derecho a expresarse si algo lo molesta”, explicó, dejando en claro que el defensor no buscó confrontar sino marcar una posición. “Estamos hablando de un campeón del mundo; él sabe cómo se gana”, remarcó.

El exreferente del United también fue claro en separar el análisis futbolístico del ataque personal. En su podcast sostuvo que siempre defendió la crítica sobre el rendimiento, pero nunca sobre la persona. Un mensaje directo hacia Scholes y Butt, que luego bajaron el tono: uno con ironía en redes y el otro reconociendo el gran partido del argentino ante el City.

Por su parte, Lisandro Martínez eligió descomprimir el conflicto tras el clásico. “No me importa lo que digan, la gente siempre va a hablar”, aseguró, dejando en claro que su única respuesta será dentro de la cancha. En una Premier League donde la presión es constante, el respaldo de una leyenda como Rio Ferdinand no es un detalle menor y refuerza el lugar del argentino en un Manchester United que busca reencontrarse con su identidad.