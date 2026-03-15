Salió del boliche y lo molieron a golpes sus propios familiares

El hecho ocurrió en inmediaciones de la avenida Colón y Salta.

Una discusión a la salida de un boliche céntrico termino el domingo a la madrugada con un hombre con múltiples contusiones y trasladado en ambulancia al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa): según su pareja, los agresores serían familiares.

De acuerdo a la reconstrucción que pudo hacer 0223 con fuentes oficiales, un llamado al 911 alertó minutos antes de las cinco y media de la madrugada de la presencia de una persona herida en inmediaciones de la avenida Colón y Salta.

Un móvil del Comando de Patrullas entrevistó a una mujer de 30 años que estaba con un hombre que presentaba lesiones en el cuero cabelludo y golpes de puño en todo el cuerpo.

"Relató que el ataque se dio a la salida de un boliche en la zona de Belgrano y Salta y que entre los autores estaban la suegra y el hermano del herido", agregaron.

Una ambulancia del SAME llegó al lugar, hizo las primeras curaciones y lo trasladó al Higa aunque no revestía gravedad.

Una vez realizadas las actuaciones correspondientes, la pareja no dio más datos y no quiso instar acción penal alguna.