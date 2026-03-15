¡Vamos Nene! Colapinto sumó su primer punto con Alpine

Aunque se quedó con gusto a poco, Colapinto se dio el gusto de sumar su primer punto con Alpine.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) protagonizó una muy buena actuación para finalizar décimo y sumar un punto en el Gran Premio de China , que tuvo como ganador al italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes). El podio lo completaron los británicos George Russell (Mercedes) y Lewis Hamilton (Ferrari) .

Colapinto, que había clasificado 12°, largó en el 10° puesto debido a la baja por problemas mecánicos de los McLaren del británico Lando Norris y del australiano Oscar Piastri .

Desde un principio el argentino demostró que estaba más que inspirado, ya que en la largada pasó a dos oponentes y antes del final de la primera vuelta ya estaba sexto pese a haber largado con neumáticos duros.

En las primeras vueltas hubo un coche de seguridad, por lo que varios oponentes pararon en cajas y Colapinto escaló hasta la segunda posición , ya que decidió apostar a estirar el cambio de neumáticos .

A partir de allí, el argentino solo fue superado por rivales con mejores autos y neumáticos, mientras que protagonizó una impresionante defensa ante el francés Esteban Ocon (Haas) .

Sin embargo, hubo un momento de gran suspenso, debido a que Colapinto paró en boxes en la vuelta 33 y mientras salía fue chocado de manera insólita por Ocon, quien lo quiso superar en un lugar donde no tenía espacio. Por suerte para el argentino, el choque solo se limitó a un trompo, aunque no presentó problemas en su monoplaza y pudo recuperarse de gran manera para terminar escalando hasta la décima posición .

Esta fue la primera vez que Colapinto sumó puntos en la Fórmula 1 desde el Gran Premio de Estados Unidos 2024 , que se llevó a cabo en el Circuito de las Américas de la ciudad de Austin.