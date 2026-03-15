Domingo inestable en Mar del Plata: ¿se viene la lluvia?

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para Mar del Plata un domingo con cielo cubierto y condiciones inestables hacia la noche.

Durante la mañana, el cielo estará totalmente nublado con presencia de neblinas, lo que podría reducir la visibilidad en algunos sectores. La temperatura se ubicará cerca de los 17 °C, con vientos del norte entre 13 y 22 km/h y sin probabilidad de precipitaciones.

Por la tarde, las condiciones continuarán mayormente nubladas, con un ascenso de la temperatura que llevará la máxima a los 28 °C. El viento rotará al noreste con intensidades entre 23 y 31 km/h, manteniéndose baja la probabilidad de lluvias.

Hacia la noche, el cielo seguirá cubierto y podrían registrarse tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones entre el 10 % y el 40 %. La temperatura rondará los 25 °C, con vientos del norte entre 13 y 22 km/h.

En síntesis, será una jornada muy nublada, con neblinas por la mañana, ambiente cálido por la tarde y posibilidad de tormentas aisladas durante la noche.