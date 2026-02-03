Una mujer le martilló el auto a su ex pareja: él pidió botón antipánico.

Oscar Lucero, un hombre de 70 años vecino de la ciudad de General Madariaga, denunció a su ex pareja Ana Rosmeri Peñalo, de 46, después de que ella destruyera el parabrisas de su auto con un martillo.

Según Noticias Argentinas, Lucero habría solicitado una orden de prohibición de acercamiento y un botón antipánico. Además, le habría aportado a las autoridades videos que registraron el momento del incidente.

Aparentemente, el suceso ocurrió mientras Lucero trabajaba en su comercio. Según su relato, la mujer se presentó a plena luz del día en el lugar, visiblemente alterada y descalza.

Con un martillo en la mano, rodeó la camioneta e intentó provocar daños en distintas partes del vehículo hasta que finalmente golpeó el parabrisas y le dejó varias abolladuras.

El hombre indicó que su ex pareja lo hostigaba de manera reiterada en su trabajo con la intención de molestarlo y que, además del parabrisas, también causó daños en los espejos del vehículo.