Se instalará el primer parque solar de la región en Madariaga

El parque solar de Madariaga contará con más de 7.400 paneles.

Una gran inversión tendrá desarrollo en la costa atlántica bonaerense con base en el partido de Madariaga: se trata de un parque solar con más de 7.400 paneles que, desde el punto de vista ambiental, supone una novedad sumamente positiva en la generación de energía limpia y renovable para la región.

Será la empresa estatal Buenos Aires Energía S.A (BAESA) -ue produce y comercializa energía eléctrica a través de cuatro centrales-, la encargada de instalar el parque a la altura del kilómetro 412 de ruta 11.

Dias pasados el secretario de Energía de la provincia de Buenos Aires, Gastón Ghione, confirmó los avances técnicos del proyecto al intendente municipal, Carlos Santoro.

El parque permitirá disminuir la emisión de dióxido de carbono y garantizar un ambiente más sano para las generaciones presentes y futuras.

Según lo detallado por la comuna, este primer parque solar estará constituido por 7.436 paneles (módulos fotovoltaicos) que inyectarán la energía generada al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), la cual es la red eléctrica de alta tensión que conecta las centrales generadoras con los centros de consumo en casi todo el territorio argentino.