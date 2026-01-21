Video: quedó grabado cuando robó un fernet y lo detuvieron

El hecho ocurrió en Colón al 8100 y la mujer lo siguió hasta recuperarlo.

Un hombre de 31 años que el martes a la tarde robó una botella de fernet de un supermercado en el barrio Coronel Dorrego quedó registrado por las cámaras de seguridad y fue aprehendido a tres cuadras del local.

Fuentes extraoficiales confirmaron a 0223 que el hecho se registró en un local ubicado en la avenida Colón al 8100 cuando el sujeto tomó la botella y se retiró sin abonar la misma.



El propietario advirtió la situación, llamó al 911 y lo siguió hasta Chilabert y Moreno dónde fue reducido por personal policial.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría duodécima desde la fiscalía de Flagrancia ordenaron la notificación de causa por hurto en grado de tentativa.