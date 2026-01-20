¿Vuelven los traba volantes? Crece el robo de autos con inhibidores y en una provincia recomiendan un antiguo método

El avance de la tecnología rediseñó con el paso de los años distintas actividades, entre ellas, las delictivas. El uso de inhibidores en las principales ciudades del país se volvió moneda corriente difícil de controlar. Por eso, las autoridades de una provincia argentina recomiendan volver a un viejo y conocido método: el uso de traba volantes.

La Policía de Córdoba reconoció que los ataques de ladrones a autos mediante el uso de distintos dispositivos electrónicos es un problema creciente. A través de un comunicado, resaltó que los inhibidores permiten a los delincuentes bloquear o copiar la señal de cierre de los vehículos, dejando las puertas abiertas o, incluso, logrando operar el sistema como si fueran los dueños.

Los inhibidores pueden interrumpir el cierre centralizado o copiar la señal del control remoto. Así, los ladrones acceden al interior del auto sin forzar cerraduras ni romper vidrios, lo que dificulta la detección del delito.

Por eso, la Policía hizo una curiosa recomendación: volver a prácticas antiguas para bloquear mecánicamente el auto y no depender solamente de lo electrónico. Entre ellas, mencionó el uso de los trabavolantes o trabapedales.

Los consejos de la Policía fueron:

Verificar siempre el cierre del vehículo de forma manual , asegurándose de que las puertas estén trabadas.

, asegurándose de que las puertas estén trabadas. Sumar dispositivos de seguridad adicionales como traba volante, traba pedales, corta corriente o sistemas de rastreo GPS.

como traba volante, traba pedales, corta corriente o sistemas de rastreo GPS. No dejar objetos de valor a la vista dentro del auto, para no tentar a los delincuentes.

dentro del auto, para no tentar a los delincuentes. Ante cualquier situación sospechosa, llamar de inmediato al 911.

Además, detalló que dos situaciones que deben llamar la atención: si el sistema de seguridad no responde al intentar cerrar el auto; o si el teléfono celular pierde señal de manera repentina cerca del vehículo.

“Ambos pueden ser indicios de que hay un inhibidor en las inmediaciones”, resaltaron.

“La prevención la hacemos entre todos”, subrayaron desde la fuerza, en un contexto donde la colaboración y la alerta temprana pueden marcar la diferencia para evitar ser víctima de este tipo de delitos.