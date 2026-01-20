Distrajo al dueño, le robó la bicicleta y lo atraparon: tiene 15 años

Un adolescente que robó una bicicleta de un departamento céntrico tras distraer al dueño fue aprehendido a cien metros del lugar por personal policial y notificado de la formación de una causa por hurto en grado de tentativa.

Fue personal de la sub comisaría Casino el que interceptó en inmediaciones de las calles Entre Ríos y Belgrano al chico de 15 años a bordo de una bicicleta marca Skinred valuada en 350 mil pesos.

Lo atraparon a cien metros del lugar.

Según se estableció, el imputado ingresó al edificio ubicado a una cuadra del lugar, distrajo al propietario –de 25 años- y se llevó el rodado, pero fue reducido por los oficiales que recorrían la zona.

Una vez labradas las actuaciones de rigor el fiscal Walter Martínez Soto del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil ordenó la formación de actuaciones por tentativa de hurto, la entrega del menor a su progenitora y la restitución de la bicicleta a la víctima.