Susto en el Minella: qué le pasó al jugador de Defensa y Justicia que fue retirado en ambulancia

En el empate de Aldosivi y Defensa y Justicia, se vivieron momentos de tensión porque el golpe fue fuerte y la reacción tanto de sus compañeros como de los rivales y el árbitro fue de desesperación y el pedido de atención inmediata. Incluso, no habían llegado los médicos al lugar donde estaba tirado Damián Fernández y ya habían abierto el portón para el ingreso de la ambulancia por una de las esquinas.

El marcador central salió a cortar una pelota que venía de aire y chocó de frente con la cara contra Lucas Souto, su compañero que retrocedía con la marca de Villarreal. Frente a esto, el impacto fue tan fuerte que cayó desplomado y todos se dieron cuenta de inmediato de lo peligroso del golpe.

Por eso, el árbitro Daniel Zamora detuvo el encuentro y todos pidieron la rápida asistencia. Los médicos de ambos equipos ingresaron al campo de juego y atendieron a Fernández, le pusieron el cuello ortopédico para inmovilizar la zona y lo subieron a la ambulancia. En ese momento, logró ponerse de pie por sus propios medios y llevó tranquilidad.

Desde el "Halcón" informaron que tuvo una pérdida de conocimiento pero lo recuperó rápidamente. De todas maneras, por protocolo, fue trasladado al Hospital Privado de Comunidad (HPC), pero lo único que sufrió fue la rotura de un diente y un corte en el labio.