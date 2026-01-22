De pretemporada: Aldosivi y Defensa no se sacaron ventaja

Esteban Rolón mostró su experiencia y fue uno de los puntos altos del "tiburón" en el empate con Defensa. (Fotos: Prensa Aldosivi)

No pasó casi nada. Aldosivi y Defensa y Justicia aburrieron a todos en un Minella que mostró un espectacular marco para un jueves por la tarde, con 30 grados. La gente del "tiburón" tenía ganas de ver a su equipo y se hizo presente, pero de adentro de la cancha no ofrecieron demasiado, se sintió que era el primer partido, que están saliendo de los trabajos de preparación y generaron pocas situaciones de gol para un 0 a 0 categórico en la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

No perder en el arranque es importante, mucho más si es de local y mucho más si tenés un plantel casi nuevo, donde no todos estaban habilitados y varios fueron llegando en los últimos días. Entonces, el balance no es malo para el conjunto de Guillermo Farré, que se están conociendo, que enfrentó un equipo con una línea definida de juego y que sumó el primer punto en el torneo.

La primera parte favoreció levemente a la visita que manejó mejor la pelota y tuvo las mejores aproximaciones. Axel Werner tuvo que intervenir ante un tiro libre de Botta y algunas otras jugadas aisladas, pero no mucho más. Del otro lado, Fiermarín no tuvo demasiado trabajo. El planteo sin delantero definido del "tiburón" se hizo sentir y le faltó peso en los últimos metros, se apostó a la velocidad de Guzmán y Palavecino que no pudieron aprovecharlo.

En el complemento, no varió demasiado. El encuentro estuvo pinchado y con pocas ocasiones de gol. El juego se pudo destrabar en alguna pelota parada o en corridas de los atacantes marplatenses que no lograron llegar con fuerza a los metros finales.

Lo más importante llegó en el cierre con un choque de Damián Fernández con Souto que terminó con un fuerte golpe del central con su compañero y obligó al ingreso de la ambulancia para retirarlo rápidamente, generando preocupación en todos. Por suerte, se recuperó rápido, no perdió el conocimiento y se lo llevaron por control.



Síntesis

Aldosivi (0): Axel Werner; Rodrigo González, Matías Morello, Joaquín Novillo y Fernando Román; Federico Gino, Esteban Rolón, Roberto Bochi y Martín García; Natanael Guzmán y Agustín Palavecino. DT: Guillermo Farré.

Cambios: ST 24' Tomás Fernández, Lucas Rodríguez y Alan Sosa por García, Novillo y Guzmán, y 39' Franco Leys y Alejandro Villarreal por Bochi y Rolón.

Defensa y Justicia (0): Cristopher Fiermarin; Lucas Souto, Damián Fernández y David Martínez; Ayrton Portillo, Santiago Sosa, Julián López y Elías Pereyra; Rubén Botta y Juan Gutiérrez; Juan Miritiello. DT: Mariano Soso.

Cambios: ST 19' Abiel Osorio por Gutiérrez, 21' Samuel Lucero y Mateo Aguiar por Botta y Pereyra, y 45' Nazareno Roselli y Agustín Hausch por Fernández y Miritiello.

Goles: No hubo.

Árbitro: Daniel Zamora.

Estadio: José María Minella.

