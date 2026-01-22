Aldosivi renueva su ilusión: recibe a Defensa y Justicia en el arranque del Apertura

Con una marcada renovación y un equipo con muchas caras nuevas, Aldosivi recibe este jueves a las 17 a Defensa y Justicia, en el "José María Minella", por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El conjunto del Puerto buscará hacerse fuerte de local para hacer un buen colchón de puntos que le permita no penar.

Con un total de 14 caras nuevas, el "tiburón" tendrá variantes y mayor jerarquía para afrontar un torneo largo y muy difícil. Sabe muy bien que lo que pasó el año pasado no es común y que, difícilmente, pueda hilvanar otra racha de cinco victorias en seis partidos, lo que le permitió lograr la permanencia.

Con varios que todavía se están acostumbrando algún y amoldando al plantel, apenas serían tres los que irían desde el arranque en el debut: Axel Werner, Lucas Rodríguez y Esteban Rolón, serían de la partida ante un Defensa siempre competitivo, que contará con un salto de calidad en la mitad de la cancha con la presentación de Ever Banega.

