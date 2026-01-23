Por localidades agotadas, nueva fecha del ciclo "En breve"
El ciclo de obras cortas “En Breve”, escrito y dirigido por Nacho Iribarne, se consolida como uno de los grandes éxitos de la temporada teatral 2026 en Mar del Plata.
La propuesta reúne seis obras diferentes, interpretadas por elencos marplatenses y un elenco invitado de CABA, y propone un formato ágil y dinámico que permite recorrer distintos universos escénicos en una misma noche, atravesados por el humor, la actualidad y la creatividad.
Tras un arranque de temporada con funciones colmadas, “En Breve” continúa en cartel con funciones los viernes a las 20:30 y un sábado especial, durante lo que resta de enero y febrero, en el Teatro El Telón.
Obras en cartelera
Más que Buenos Vecinos
Una noche ideal se transforma en un caos cuando una vecina irrumpe con un problema inesperado.
Funciones: 24 y 30 de enero – 13 de febrero.
El Testamento de Juana
Dos hermanas se enfrentan a secretos, confesiones y situaciones inesperadas al escuchar el testamento de su madre.
Funciones: 23 y 30 de enero – 6 de febrero.
CÓDIGO ROJO: Cirugía Asistida
Una cirugía de rutina deriva en un desopilante caos tecnomédico cuando la inteligencia artificial entra en escena.
Funciones: 24 y 30 de enero – 13 de febrero.
Felisa Me Muero
Una reunión familiar de fin de año toma un giro tan inesperado como inevitable.
Funciones: 23 de enero – 6 y 13 de febrero.
La Foto Marplatense
Un veraneo de 1920 en La Bristol se convierte en una postal desopilante de la alta sociedad.
Funciones: 24 y 30 de enero – 6 de febrero.
LAVE-YYA – Esto No Es Un Musical
Una lavandería común se transforma, sin explicación, en un musical del que nadie puede escapar.
Funciones: 23 y 24 de enero – 13 de febrero.
