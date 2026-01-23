Por localidades agotadas, nueva fecha del ciclo "En breve"

El ciclo de obras cortas “En Breve”, escrito y dirigido por Nacho Iribarne, se consolida como uno de los grandes éxitos de la temporada teatral 2026 en Mar del Plata, con funciones que vienen agotando localidades y una respuesta del público que crece semana a semana.

La propuesta reúne seis obras diferentes, interpretadas por elencos marplatenses y un elenco invitado de CABA, y propone un formato ágil y dinámico que permite recorrer distintos universos escénicos en una misma noche, atravesados por el humor, la actualidad y la creatividad.

Tras un arranque de temporada con funciones colmadas, “En Breve” continúa en cartel con funciones los viernes a las 20:30 y un sábado especial, durante lo que resta de enero y febrero, en el Teatro El Telón.

Obras en cartelera

Más que Buenos Vecinos

Una noche ideal se transforma en un caos cuando una vecina irrumpe con un problema inesperado.

Funciones: 24 y 30 de enero – 13 de febrero.

El Testamento de Juana

Dos hermanas se enfrentan a secretos, confesiones y situaciones inesperadas al escuchar el testamento de su madre.

Funciones: 23 y 30 de enero – 6 de febrero.

CÓDIGO ROJO: Cirugía Asistida

Una cirugía de rutina deriva en un desopilante caos tecnomédico cuando la inteligencia artificial entra en escena.

Funciones: 24 y 30 de enero – 13 de febrero.

Felisa Me Muero

Una reunión familiar de fin de año toma un giro tan inesperado como inevitable.

Funciones: 23 de enero – 6 y 13 de febrero.

La Foto Marplatense

Un veraneo de 1920 en La Bristol se convierte en una postal desopilante de la alta sociedad.

Funciones: 24 y 30 de enero – 6 de febrero.

LAVE-YYA – Esto No Es Un Musical

Una lavandería común se transforma, sin explicación, en un musical del que nadie puede escapar.

Funciones: 23 y 24 de enero – 13 de febrero.