El dólar volvió a caer y perforó los $1.400 por primera vez en siete ruedas

El dólar oficial extendió su senda bajista este miércoles 11 de marzo en un contexto global más desafiante para los mercados emergentes y a la espera del dato de inflación.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio que arrancó la jornada levemente al alza, se da vuelta, y cayó hasta quebrar la barrera de los $1.400, por lo que se ubicó en $1.396, con una brecha del 16,4% respecto del límite superior de la banda, que se ubica en $1.624,97.

A nivel minorista, el dólar en el Banco Nación cedió a $1.365 para la compra y a $1.415 para la venta. Según el promedio de entidades financieras relevadas por el Banco Central, el tipo de cambio minorista opera a $1.421,51.

Por su parte, el dólar blue opera a $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta.

El dólar CCL opera a $1.458,63 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.3%. El dólar MEP opera a $1.414,28 y la brecha con el dólar oficial es de 1.1%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.839,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.454,27.