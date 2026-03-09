En el inicio de la segunda semana de marzo, el riesgo país de Argentina volvió a situarse en la zona de los 600 puntos.

En el inicio de la segunda semana de marzo, el riesgo país de Argentina volvió a situarse en la zona de los 600 puntos, reflejando la incertidumbre en los mercados por la escalada del conflicto en Medio Oriente.

El índice elaborado por JP Morgan alcanzó un máximo de 603 puntos básicos antes de la apertura de los mercados, impulsado por la caída en el precio de los bonos argentinos en Wall Street. Sin embargo, al comenzar las operaciones la suba se moderó y el indicador retrocedió a 593 puntos.

Este avance representa un incremento de 18 puntos respecto al cierre del viernes anterior, cuando el riesgo país se ubicaba en 575 puntos, lo que equivale a un aumento del 3,13%.

Los bonos argentinos experimentaron caídas de hasta 1,3% en el premarket de Wall Street, siguiendo la tendencia negativa que domina los mercados globales. Esta presión se debe a la fuerte venta de renta fija internacional provocada por la profundización del enfrentamiento entre Estados Unidos, Israel e Irán en Medio Oriente.

Las mayores bajas se concentraron en los bonos de largo plazo, especialmente aquellos con vencimientos en 2041 y 2046, que sufrieron caídas más pronunciadas en sus cotizaciones.