El dólar tuvo su mayor caída nominal en un mes: a cuánto cerró este martes

En un contexto global es adverso para los mercados emergentes y con menor atractivo para el carry trade, el dólar oficial retrocedió por primera vez en tres jornadas este martes y amplió la distancia con el techo de la banda.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio cerró a $1.406 y se mantuvo a una brecha con la banda cambiaria superior del 15,9%, que se ubicó en $1.623,48.

A nivel minorista, el tipo de cambio bajó a $1.370 para la compra y a $1.420 para la venta en el Banco Nación (BNA).

El dólar blue opera a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta.

El dólar blue opera a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta.

El dólar CCL opera a $1.464,01 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.1%. El dólar MEP opera a $1.419,96 y la brecha con el dólar oficial es de 1.0%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.846. El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.454,09.