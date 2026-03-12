La inflación de febrero fue del 2,9% y suma casi un 6% en dos meses

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) reveló este jueves por la tarde que la inflación de febrero fue del 2,9% y así el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 5,9% en los dos primeros meses del año.

El dato, que se conoció pasadas las 16, se ubicó en el mismo nivel que en enero, tras la polémica por la suspensión del nuevo sistema de medición que derivó en la salida de Marco Lavagna, y en línea con lo que marcaban las consultoras privadas.

Así, a pesar de las predicciones de los economistas oficialistas, el Gobierno que dirige Javier Milei no logra retomar la senda bajista desde el 1,5% que marcó mayo del año pasado.

En enero se comunicó la suspensión de la nueva fórmula de cálculo, lo que implicaba un cambio de la canasta de consumos de 2004 por la de 2017/2018, y con ello, que los servicios tengan más peso que los bienes. El Gobierno justificó la postergación al afirmar que la modificación se implementará cuando se consolide la desaceleración de precios. Proyectan que esto ocurrirá en julio o agosto.

