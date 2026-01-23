Rige alerta amarillo por calor: el aire cálido llega con fuertes ráfagas de viento

En la continuación de un período de buen tiempo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por temperaturas extremas por calor para este sábado en Mar del Plata y gran parte de la provincia de Buenos Aires.

En sintonía con el riesgo "muy alto" que rige por estos días de incendios forestales, para la jornada de mañana se esperan elevadas temperaturas que podrían desencadenar una ola de calor en medio de la temporada de verano. El organismo emitió un alerta amarillo por temperaturas extremas que abarca a casi toda la provincia de Buenos Aires y a gran parte del centro y el Litoral del país.

Gran parte del país espera temperaturas exremas.

De acuerdo al pronóstico oficial, para este sábado se espera cielo parcialmente nublado con tiempo fresco a caluroso y ventoso, aunque sin probabilidades de precipitaciones.

El sofocón se hará sentir desde temprano: durante la madrugada la temperatura rondará los 20 grados, algo inusual para estas latitudes, pudiendo complicar el sueño de más de uno. En horas de la mañana, el termómetro marcaría 26 grados y el pico llegaría durante la tarde, período para el que se espera que la máxima alcance los 31 grados.

El viento jugará un rol fundamental para el calor agobiante que se espera: proveniente del sector norte, impulsará el aire cálido, pudiendo las ráfagas alcanzar los 59 kilómetros por hora.

La temperatura máxima alcanzaría los 31 grados este sábado en Mar del Plata. Foto: 0223.

Qué es un evento de temperaturas extremas de calor

Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas. Luego de realizar una serie de estudios interdisciplinarios en Argentina, se encontró que había ciertos valores umbrales de temperaturas a partir de los cuales aumentaba la morbilidad y la mortalidad de las personas.

Los umbrales para determinar la ocurrencia de un evento de calor con temperatura extrema se establecen en base al Percentil 90 (P90), tanto para las temperaturas máximas como mínimas. Estos valores también pueden entenderse como la temperatura a partir de la cual uno se encuentra dentro del 10% de temperaturas más altas registradas (periodo 1961-2010) en ese lugar. Superados esos umbrales, se considera que las temperaturas son extremas y deben tomarse precauciones. El sistema también utiliza otros percentiles, como el P95 y el P99 que denotan eventos más extremos aún, y son, entre otras cosas, los que definen el pase o no de un nivel de alerta a un nivel más alto.

Recomendaciones ante un evento de temperaturas extremas de calor

Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.

Evitar comidas muy abundantes.

Ingerir verduras y frutas.

Reducir la actividad física.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y sólo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo.

Ante sed intensa y sequedad en la boca, temperatura mayor a 39º C, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera: