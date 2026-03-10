El Concejo pidió un informe para analizar si el 511 puede ingresar a un barrio de Chapadmalal

En el inicio del nuevo período de sesiones ordinarias, la Comisión de Movilidad Urbana del Concejo Deliberante comenzó a debatir un proyecto que podría cambiarle sustancialmente la cotidianeidad a centeneras de vecinos de un barrio del sur que deben transitar muchas cuadras a pie para acceder al transporte público. La iniciativa propone que la línea 511 CH ingrese al barrio Playa Los Lobos, en la zona de Chapadmalal, y este lunes los concejales resolvieron por unanimidad pedir un informe técnico al área de Transporte del gobierno municipal antes de avanzar con el expediente.

La solicitud apunta a que el Ejecutivo analice la factibilidad del cambio de recorrido y emita una opinión sobre la iniciativa. En particular, se busca conocer si existen condiciones operativas para que las unidades ingresen al barrio y qué impacto podría tener la modificación del trayecto.

El proyecto había sido presentado a fines de 2025 por la concejala Gabriela Azcoitía (UCR + Nuevos Aires) con el objetivo de mejorar la conectividad del barrio Playa Los Lobos. Actualmente las líneas de colectivo que circulan por la zona lo hacen únicamente por la Ruta 11, lo que obliga a muchos vecinos a caminar largas distancias para acceder al transporte público.

El proyecto fue presentado a fines de 2025 por Gabriela Azcoitía.

Entre otros puntos, la propuesta plantea evaluar el estado de las calles internas del barrio para determinar si pueden soportar el tránsito regular de los colectivos. Ese aspecto fue uno de los que motivó a los concejales a solicitar un informe técnico previo al área municipal competente.

Con la información que envíe el Ejecutivo, el expediente volverá a ser analizado en comisión para definir si avanza o no el pedido de modificación del recorrido.

Si bien Unión por la Patria se mostró a favor de la propuesta, el concejal Diego García cuestionó que una postura diversa se tomó en la misma comisión -con su composición anterior- ante un proyecto similar de su autoría que en 2024 buscó que el 511 ingrese a Santa Isabel. “Nos dijeron que no porque elvaba el costo del servicio”, indicó, evidenciando un trato diferencial al tratarse ahora de una propuesta de una concejala oficialista.