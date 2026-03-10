Manoseó a una chica en plena calle y lo registraron las cámaras: buscan al agresor

Buscan al conductor de una camioneta por abusar a una chica en plena calle.

Una mujer de 31 años vivió un momento de terror en el partido bonaerense de Morón, después de protagonizar un aberrante episodio de abuso mientras circulaba en bicicleta. El conductor de una camioneta pasó por al lado suyo y detuvo la marcha para tocarla y escapar. Ahora lo buscan por los registros que quedaron en las cámaras de seguridad.

La denunciante, identificada como Y.C., contó que el episodio ocurrió el pasado 5 de marzo cuando transitaba por las calles Saladillo y Cucha Cucha. Según su relato, un hombre de aproximadamente 40 años se le acercó despacio a bordo de una camioneta Peugeot de color negro.

Cuando estuvo a su altura, el conductor sacó el brazo por la ventanilla y, con total impunidad, le tocó la cola. Y.C. reaccionó de inmediato y le gritó, pero el hombre aceleró y escapó rápidamente del lugar.

Pese al violento momento, la víctima decidió no quedarse de brazos cruzados y después del ataque recorrió la zona para conseguir imágenes de las cámaras de seguridad de los vecinos.

Tras obtener las pruebas, la mujer radicó la denuncia correspondiente. El caso quedó en manos de la UFI N°1 de Morón, que analiza los registros para identificar al conductor y hallar su paradero.