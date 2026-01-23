Identificaron al hombre que apareció muerto flotando en el mar en una playa del centro de Mar del Plata

El avance de la investigación por el cuerpo sin vida de un hombre que apareció este viernes flotando en una playa del centro de Mar del Plata permitió identificarlo rápidamente.

Fuentes oficiales consultadas por 0223 confirmaron que el hombre fue identificado como Darío Alejandro Jorge Correa, de 27 años. Fue su propia madre quien se acercó hasta la subcomisaría del casino y confirmó que se trataba de su propio hijo.

Tal como se informó, el hallazgo tuvo lugar este viernes alrededor de las 2 de la madrugada en la playa Bristol, a la altura del Muelle de los Pescadores, después de un llamado al 911.

Fue personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA) el que se acercó al lugar para extraer el cuerpo que flotaba en el mar a escasos metros de la orilla de la concurrida y popular playa del centro de la ciudad.

En el caso tomó intervención el fiscal Alejandro Pellegrinelli, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°5, en el marco de una causa por averiguación de causales de muerte.