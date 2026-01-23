Un sábado a puro polo en Parque Camet: se pone en juego la Copa Bustamante

Este sábado, desde las 18 horas, el Mar del Plata Polo Club Camet, en Parque Camet, será nuevamente escenario de uno de los encuentros sociales y deportivos más destacados del verano: regresa el After Polo Imperial House, una propuesta que combina polo de alto nivel, música en vivo y el atardecer marplatense en un entorno natural único.

Durante la jornada se disputará la Copa Bustamante, haciendo honor a José Luis Bustamante, una figura ligada al desarrollo del polo local, como trofeo tradicional de polo en Mar del Plata desde 1936, Los primeros años de polo en la ciudad. Un torneo que reunirá a figuras de renombre y referentes del polo nacional y local, entre ellos se destacan la presencia de Federico Tevez y Pancho Mackloughlin. También participarán jugadores de trayectoria y proyección como Segundo Bengolea, Curzio Benedetti e Hilario Viera, una de las promesas más firmes del polo argentino.

Al finalizar los partidos, el club abrirá sus puertas para vivir el After Polo Imperial House, una experiencia pensada para disfrutar del entorno de Parque Camet con un Sunset DJ Set y banda en vivo, consolidando una propuesta que integra deporte, música y encuentro social abierto tanto a fanáticos del polo como al público general.

El evento refleja el gran presente del Mar del Plata Polo Club, que atraviesa lo que muchos ya consideran su tercera época dorada, marcada por el crecimiento deportivo, la apertura a la comunidad y una agenda que posiciona

