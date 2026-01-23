Encapuchados asaltaron a una mujer en su casa: dos detenidos y un prófugo

Dos de los tres delincuentes que el viernes a la madrugada asaltaron a una mujer de 62 años en su casa del barrio Fortunato de la Plaza fueron aprehendidos por personal policial a una cuadra del lugar cuando intentaban escapar.

Fuentes oficiales informaron que a partir de un llamado al 911 personal del Comando de Patrullas arribó a una vivienda en inmediaciones de las calles Tripulantes del Fournier y Casildo Villar donde entrevistó a la víctima que denunció el ingreso de tres delincuentes a la planta alta del inmueble.

Los sujetos, que utilizaban guantes, pasamontañas y un par de linternas, revolvieron el inmueble y escaparon con trescientos mil pesos y alhajas de la víctima.

Dos de ellos, de 33 y 37 años, fueron reducidos en inmediaciones de Soler y Peralta Ramos: en su poder hallaron un cuello negro, un pasamontaña negro, un guante color blanco, una linterna, una navaja y cinco guantes negros.

Ambos fueron imputados del delito de robo agravado por su comisión en poblado y en banda en trámite ante la fiscalía de flagrancia, pero por las características del hecho la investigación será remitida a la fiscalía temática de Mariano Moyano.