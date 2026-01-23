Es jubilado y sanmartiniano: rifa un cuadro hecho por él para mantener a "Tita", su perra
Tiene 71 años, es pintor y con su jubilación no le alcanza para vivir y mantener a Tita. Ideó este proyecto para que la perra se quede con él: "En 14 años solo supo darme amor y alegría".
Osvaldo Alonso tiene 71 años y hace 14 que vive con Tita, su pequeña perra: "Es el ser que en todo este tiempo solo supo darme amor y alegrías". Es profesor de bellas artes jubilado, sanmartiniano y pintor, pero reconoce que el trabajo en el último tiempo cayó de manera considerable.
"Gano 340.000 pesos por mes y se me hace muy difícil mantenerla. Su comida, la consulta con el veterinario, cuesta mucho y no quiero entregarla a una institución o un refugio. Tiene que estar conmigo hasta que Dios disponga", expresó a 0223 el dueño de Tita.
Para poder costear los gastos de su perrita, se le ocurrió rifar un cuadro inédito de San Martín. "Lo hice en homenaje a los 209 años del cruce de la Cordillera, que se cumplieron el 17 de enero. Es un retrato inédito en la iconografía sanmartiniana", contó Osvaldo.
Lo va a sortear el 2 de marzo, en la primera quiniela nacional de la semana y del día. Los números son del 00 al 99 y tienen un valor de $20.000. "Hago hasta lo imposible y pongo la cara porque la causa es noble y esta perra es mi vida", cerró el pintor sanmartiniano.
El cuadro inédito de San Martín
Es un cuadro inédito en la iconografía sanmartiniana, "si buscás en otro lugar no vas a encontrar", comentó Osvaldo. Y es que en el retrato que él mismo pintó, San Martín luce el grado de Coronel Mayor, con uniforme de gala. "Tenía 39 años en ese momento y estaba en la gobernación de Cuyo, en Mendoza", agregó el autor.
"La composición es alegórica al cruce de Los Andes, a la Cordillera, con la bandera de los Andes. San Martín luce en su pecho la medalla de Bailén, que fue la que ganó en España", sintetizó Osvaldo.
