Quilmes cortó la racha y festejó por primera vez en el año

Era muy necesario. Quilmes arrancó 2026 desconocido, acumuló cuatro derrotas y perdió dos seguidores en casa. Por eso, era clave cortar con esa racha y lo hizo en Viedma, se plantó con el Deportivo, lo superó 72 a 64 y se volvió a acomodar en la conferencia sur de la Liga Argentina.

La defensa fue la clave. Con problemas en ofensiva y un flojísimo porcentaje en triples (4 de 29), el equipo de Javier Bianchelli entendió que se ganaba desde atrás y que no era una noche de puntería a larga distancia, hundió la pelota, penetró y sacó diferencias. Así, comenzó a tomar una distancia que se vio en peligro por las “bombas” del local que lo devolvieron al partido, pero no fue suficiente. A toda defensa. El “tricolor” se aferró al triunfo y recuperó la memoria en la ruta