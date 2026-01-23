Casineros amenazan con un paro total: "La temporada está muy por debajo de las expectativas"

La Asociación de Empleados de Casinos Nacionales (AECN) rechazó el ofrecimiento del Gobierno de la provincia de Buenos Aires y continúan sin cerrar las paritarias 2026. Desde el sindicato aseguraron que la discusión se encuentra en un virtual “stand-by” y que analizan la implementación de un paro total de actividades en plena temporada de verano.

El presidente de la AECN, Marcos Labrador, fue contundente al explicar que “estamos viviendo una temporada muy por debajo de las expectativas y de las necesidades de las y los trabajadores. Esto es consecuencia directa de las políticas económicas y turísticas del gobierno nacional, del impacto de la recesión y de la caída del poder adquisitivo del salario, que impiden que Mar del Plata tenga una temporada dentro de parámetros normales”.

La situación salarial se agrava por una serie de problemas estructurales que el sector arrastra desde hace tiempo. “Atravesamos esta temporada con una pérdida importante del salario real, sin medios electrónicos de pago dentro de los casinos y sin la adjudicación de los casinos licitados, lo que genera un escenario muy complejo para las y los trabajadores, que hacemos malabares para llegar a fin de mes”, advirtió Labrador.

Desde la conducción del sindicato remarcaron que se sienten empujados a radicalizar la protesta. “Entendemos que el paro debe ser siempre el último paso de una negociación, pero hoy nos encontramos con que no nos convocan a continuar con la paritaria ni acercan propuestas para destrabar el conflicto”, expresó Labrador.

En esta línea, el presidente de AECN aseguró: “Estamos analizando fuertemente tomar medidas que tengan un impacto directo sobre el funcionamiento de los casinos, con el objetivo de lograr que se reanude la paritaria salarial y poder discutir en ese ámbito las demandas históricas de las y los trabajadores”.