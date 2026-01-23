Intentó huir de un control policial y fue aprehendido: la moto era buscada en Mar del Plata

El aprehendido en Rauch y la moto buscada por un robo en Mar del Plata.

Durante la madrugada de este 22 de enero, personal policial del cuartel XIV de la policía rural bonaerense en el partido de Rauch llevó adelante un procedimiento que culminó con la aprehensión de un hombre mayor de edad, luego de que intentara evadir la intervención de los efectivos y se diera a la fuga a bordo de una motocicleta.

Según se informó oficialmente, el conductor desobedeció las órdenes impartidas por el personal policial y emprendió la huida, aunque fue finalmente interceptado y demorado a pocos metros. En una primera instancia, se le imputó el delito de resistencia a la autoridad, conforme a lo establecido en el artículo 239 del código penal.

Durante las actuaciones posteriores, los efectivos constataron que la motocicleta en la que circulaba, una Honda Wave 110 cc, registraba un pedido judicial activo en el marco de una causa por robo simple en la vía pública, con intervención de la Justicia de Mar del Plata. Por este motivo, también se le imputó el delito de encubrimiento, previsto en el artículo 277 del código penal.

El rodado fue incautado y trasladado al depósito judicial, donde quedó a resguardo para la realización de pericias y a disposición del magistrado interviniente. En tanto, el aprehendido fue alojado de manera preventiva en la dependencia policial y recuperó su libertad horas más tarde, en el marco de lo dispuesto por el artículo 161 del código procesal penal.

Las actuaciones policiales a cargo del jefe del CPR de Rauch, Alberto Cartasso, quedaron bajo la órbita de la fiscalía interviniente, continuando la investigación correspondiente para determinar las responsabilidades del caso.