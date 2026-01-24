Peñarol no reaccionó a tiempo y cayó en casa

Obras consiguió un valioso triunfo como visitante al derrotar a Peñarol por 81 a 73 en el Polideportivo Islas Malvinas. Tyler Sabin fue la gran figura de la noche con 24 puntos.

El inicio fue favorable a la visita, que arrancó con un parcial de 19-10 en los primeros seis minutos. Peñarol reaccionó con ajustes defensivos y logró equilibrar el desarrollo, cerrando el primer cuarto abajo, pero en juego (20-25). Sabin ya marcaba diferencias, con 13 puntos en el parcial inicial. En el segundo cuarto, el Milrayita llegó a empatar el marcador en 27, aunque Obras respondió con un sólido cierre apoyado en el aporte de sus extranjeros para irse al descanso largo arriba 41-31. ​​​​​​​

Tras el entretiempo, el Rockero mantuvo el control y estiró la ventaja hasta los 14 puntos (59-45) al finalizar el tercer cuarto. En el último período, Peñarol empujó con el apoyo de su gente y llegó a descontar hasta cinco puntos, pero la jerarquía de Barral en la conducción y la continuidad anotadora de Sabin terminaron de inclinar la balanza. Con autoridad en los momentos decisivos, Obras cerró el partido 81-73 y se llevó una victoria de Mar del Plata.

