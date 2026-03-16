El peor final: murió el chico con retraso madurativo que había caído de una cantera

El caso que estremeció a todos en Mar del Plata tuvo su peor final: se trata de la desaparición de Pascual Rafael Raffa, de 43 años, que fue intensamente buscado por su familia luego de desaparecer por casi dos días y que finalmente fue encontrado en una cantera de Batán.

El hombre que padecía esquizofrenia y tenía retraso madurativo fue hallado en estado crítico y trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), donde finalmente falleció este domingo por la noche.

Su búsqueda fue difundida por la familia el pasado jueves 12 luego de que no tuvieran rastros de él desde el día 10, pero su caso estuvo envuelto en un misterio desde el comienzo. Su mamá denunció que la policía lo había encontrado en Batán desorientado y, en vez de socorrerlo, “ lo dejó tirado” en un barrio alejado de Mar del Plata. De hecho, parte de la secuencia fue grabada en un video que fue difundido por sus allegados para colaborar en la búsqueda.

“Cuando lo estábamos buscando, me llega un video filmado durante la noche, donde aparece mi hijo . Aparentemente había querido entrar a la cárcel de Batán. Ahí se ve que los policías se lo llevan en el patrullero”, comentó la mujer a 02223. En las imágenes –filmadas desde la unidad penal- se ve cómo Pascual, claramente desorientado, grita “mamá” y no puede explicarle a los agentes dónde vive. Sin embargo, los uniformados le piden "que se vaya a su casa". Luego de varios minutos, finalmente los policías lo ingresan al patrullero y parten.

Lejos de lo esperado, las noticias fueron atroces: según pudo saber 0223, el hombre fue encontrado en una cantera de Batán, asistido por una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) y derivado de urgencia al área de Neurocirugía. "Está en coma y entubado. Le operaron la cabeza", confirmaron.

Luego de su fallecimiento confirmado este domingo, la causa quedó en manos del fiscal Carlos Russo de la UFI n° 7, quien investiga el hecho como "averiguación de causales de muerte".