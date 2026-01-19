La ocupación alcanzó el 80% el fin de semana y el Emturyc destacó un crecimiento del turismo

A la espera del informe oficial de la primera quincena, el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc) adelantó que la ocupación alcanzó el 80% durante el fin de semana, donde se viene observando una tendencia creciente conforme avanza el mes de enero.

“Venimos viendo cómo viene creciendo la actividad en estos días. El año va de mayor a menor y el fin de semana estuvimos con un 80% de ocupación. Hay mucha gente entrando a la ciudad y, cuando el clima se apaga, tenemos un plan B. Estos primeros 18 días del año los venimos viendo bien”, sostuvo el presidente Diego Juárez, en diálogo con Extra 102.1.

Diego Juárez, flamante presidente del Emturyc.

Transitando sus primeras semanas como titular del ente, Juárez trazó como uno de sus principales objetivos la inserción de la ciudad en el mapa turístico internacional. “Tenemos que insertar a Mar del Plata no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Mi idea es que venga más mundo a Mar del Plata y llevar más Mar del Plata al mundo. Hay muchos lugares que visitar y promocionar de la ciudad”, planteó.

Al respecto, destacó la reciente llegada de un crucero alemán que por una cuestión técnico debió amarrar en el Puerto de Mar del Plata. “El otro día llegó un crucero con una parada técnica: eran 232 pasajeros, de los cuales 200 bajaron a dar una vuelta. Podemos empezar a hablar de que a Mar del Plata pueden entrar cruceros. Estamos recibiendo alrededor de 50 vuelos desde diferentes partes del país, pero no olvidemos que nuestro aeropuerto es internacional”, analizó en ese sentido.

Consultado sobre su mirada sobre los proyectos de playas públicas equipadas que comienza a desarrollarse en el sector costero norte, Juárez se mostró de acuerdo. “Todo lo que sea ayudar tanto al marplatense como al turismo siempre es una buena idea. Tenemos mucha playa pública y tenemos que darle un servicio tanto al marplatense como al turista, un servicio equipado, como lo es un balneario. Estoy de acuerdo con eso: Mar del Plata es la ciudad balnearia número uno del país. La playa pública equipada, sin quitarle espacio a la gente, va por ahí”, afirmó.

Finalmente, destacó la necesidad de pasar del concepto público-privado al privado-público, en una alteración de los factores que busca ponderar a uno por sobre el otro. “En este momento ya no es más público-privado: ahora es privado-público. Quienes hacen la ciudad son los privados, son los que inyectan la plata, y nosotros acompañamos desde nuestro rol institucional. Estamos apoyando a todos los que vienen a levantar la ciudad y a hacer la Mar del Plata de los 12 meses”, concluyó.