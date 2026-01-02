Despidos, precarización y retroceso: las alarmantes cifras del empleo registrado en Mar del Plata

En materia laboral, Mar del Plata atraviesa tiempos muy complejos. Según el último Informe Sociolaboral del Grupo de Estudios del Trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) la ciudad acumula 8 meses consecutivos de caída del empleo registrado.

En el trabajo realizado por los investigadores Eugenio Actis Di Pasquale y Marcos Gallo se analizan datos de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), que mensualmente releva empresas de cinco o más trabajadores de casi todos los sectores de la economía. En líneas generales, los autores pudieron corroborar que crece la precarización laboral, la implementación de contratos temporales y los despidos sin causa.

8 meses sostenidos de caída del empleo registrado en Mar del Plata

Según el informe, la destrucción de empleo formal en la ciudad comenzó en marzo del año pasado y se sostuvo sin ninguna interrupción hasta el tercer trimestre del 2025. En tanto, el nivel de empleo actual ya es inferior al del mismo período, pero de 2023, lo cual representa una alerta importante para el mercado de trabajo local.

La explicación resulta contundente: hay menos incorporaciones que desvinculaciones. En los puestos de duración indeterminada, esa diferencia negativa se mantiene casi constante. En cambio, en los contratos temporales se muestran mayores fluctuaciones, asociadas tanto a la estacionalidad como a una tendencia estructural de reemplazar el empleo permanente por relaciones más precarizadas.

“El protagonismo creciente de los contratos temporales implica mayor rotación e inestabilidad laboral”, expresan los investigadores en el informe a la vez que destacan el aumento de los despidos sin causa, una modalidad que desde el principio del 2024 supera los niveles registrados prepandemia.

Sin embargo, el impacto no es uniforme. Cerrado el tercer trimestre, cuatro de los principales sectores del empleo registrado perdieron trabajadores. La industria manufacturera cayó un 1,5%, mientras que la construcción alcanzó su nivel más bajo desde 2016. También se registraron retrocesos en transporte, almacenamiento y comunicaciones, y en los servicios comunales, sociales y personales.

El comercio, los restaurantes y los hoteles mostraron una desaceleración en la creación de empleo, mientras que los servicios financieros y las empresas lograron apenas una mejora leve.

Menos desempleo, más subocupación

Al mismo tiempo, el informe del Grupo de Estudios del Trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNMdP analiza la evolución del desempleo y la subocupación con datos del Indec. Durante el tercer trimestre de 2025, la tasa de desocupación en Mar del Plata bajó al 6,8%, lo que representa a unas 23.000 personas y equivale a una mejora interanual de 1,6 puntos porcentuales. Con ese registro, el distrito se ubicó en el puesto 11 a nivel nacional.

La contracara de este dato es el avance de la subocupación: el porcentaje de personas que trabajan menos de 35 horas semanales de manera involuntaria subió del 12,2% al 14,5%, alcanzando a 49.000 marplatenses, 8.000 más que un año atrás. En este indicador, la ciudad ocupa el sexto lugar del ranking nacional.

Otro dato significativo es el de los ocupados demandantes, es decir, de los que tienen empleo y buscan otro. El porcentaje creció, ya que el 15,9% de los trabajadores, que representa a unas 54.000 personas, expresó demandar más trabajo. Por lo cual, es cierto que hay menos desempleo, pero también hay más subocupación.

Para ver el informe completo hacé click acá.