Un delfín recién nacido murió en una playa de La Perla: "Es una de las especies más comprometidas del mundo"

La organización dedicada a la conservación de la fauna marina envió cuatro cartas a la Dirección de Pesca bonaerense por la problemática y no recibió respuesta.

Momentos de desesperación se vivieron en la tarde de este domingo en una playa de La Perla, donde bañistas y guardavidas intentaron salvar a un delfín en estado crítico que apareció cerca de la orilla.

De acuerdo a testigos del trágico hecho, el animal marino se presentó en el sector de la escollera de Saint Michel, uno de los balnearios principales de la zona norte, y al notar que presentaba signos de malestar, rápidamente fueron advertidos los socorristas.

Como logra apreciarse en las imágenes a las que accedió 0223, los profesionales ingresaron al mar para rescatar al delfín y se comunicaron con Fundación Fauna Argentina (FFA), quienes los guiaron para que realicen los primer auxilios hasta su llegada.

No obstante, pese a la pronta respuesta y el trabajo de los guardavidas que intentaron estabilizarlo y ponerlo a resguardo en una zona húmeda, el mamífero murió antes de la ayuda de los proteccionistas, quienes constataron que se trataba de un recién nacido.

Según comentó el presidente de la organización, Juan Lorenzani, a pesar de que las tareas de los guardavidas fueron correctas, "cuando sale una cría de Franciscana a morir es porque primero murió la madre" y precisó que el problema de esta especie es que "se está extinguiendo".

A su vez, indicó a este medio que habitan en el sur de Brasil y llegan hasta Río Negro, y que en Argentina "deben quedar unos 8.000 ejemplares", situación por la que han enviado cuatro cartas a la Dirección Provincial de Pesca para "implementar sistemas que no sigan afectando a la especie, porque principalmente mueren en redes y por ingesta de plásticos y contaminación".

"Es una de las especies más comprometidas del mundo. Se envió una carta también a Fauna bonaerense y ellos dicen que no tienen nada que ver para reglamentar. Estamos buscando quién puede trabajar porque si bien fue declarado Monumento Natural de la provincia de Buenos Aires por nuestra gestión, falta la reglamentación", detalló el especialista en fauna marina.

Por último, acerca de una investigadora que planteó que este tipo de situaciones son "normales", se diferenció y aclaró que "está desinformando porque no es común que muera una especie que está en peligro de extinción", al mismo tiempo que advirtió que "estamos siendo espectadores de la desaparición de una especie marina muy particular".