Enérgico repudio al traslado de los delfines del ex Aquarium: "Otro de sus grandes negociados"

Después del traslado de diez delfines del ex Aquarium de Mar del Plata a otro centro de cautiverio en Egipto, el movimiento por la liberación animal se manifestó al respeto y realizó durísimas críticas a la decisión. Consideraron que es "otro negociado" y que los mamíferos "pasan de una situación de encierro, explotación y cautiverio, a otra".

El domingo pasado, la misma organización junto a otros activistas habían protestado frente al predio ubicado en la zona del Faro para reclamar información oficial sobre las condiciones sanitarias de los ejemplares marinos que allí se encontraban.

Después de esa manifestación y al conocerse que los delfines fueron enviados a El Cairo, Voicot emitió un comunicado en el que denunció: "Lejos de responder al llamado de conciencia de miles de personas y activistas para darles mejor vida a los animales, el Aquarium de Mar del Plata hizo otro de sus grandes negociados y trasladó en aviones a los delfines hasta ni mas ni menos que Egipto…a otro acuario. Los delfines pasan así de una situación de encierro, explotación y cautiverio, a otra".

Los delfines fueron trasladados en cajas desde Mogotes a Ezeiza, y luego hasta el país africano.

Asimismo, en el mensaje remarcaron que "el dueño del Aquarium, también CEO de The Dolphin Company, una mega empresa de explotación animal que posee 33 delfinarios, oceanarios y parques acuáticos con animales marinos alrededor del mundo, no se cansa de lucrar con el cautiverio y explotación de cientos de animales maravillosos".

En la misma línea, con una notable indignación, indicaron que "cuando se exige que los animales sean trasladados a santuarios, aparecen las mil y un burocracias e impedimentos, pero cuando se trata de lucrar con los animales, son despachados velozmente con absoluta facilidad y complicidad de todos los sectores involucrados".

"Una vez más el sistema especista y mercantilista muestra su desprecio por los animales. Considerados objetos manipulables con fines de lucro. Difundamos, denunciemos, repudiemos. Caminemos rumbo al fin definitivo de la explotación animal", concluyó el movimiento que pregona por el bienestar animal.