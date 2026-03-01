"La historia no se mata": Fauna Argentina denuncia que los buscan desplazar de la reserva de los lobos marinos

La Fundación Fauna Argentina, de la mano de su presidente Juan Lorenzani, emitió un comunicado para denunciar que el Consorcio Portuario Regional Mar del Plata busca "desplazar" a la organización de la reserva de lobos marinos, ubicada en la escollera sur, a pesar de que trabajaron sin fines de lucro en la zona durante casi 50 años.

En el comunicado que lleva el título "La historia no se mata", el organismo comenzó contando los inicios de su historia. "La Fundación Fauna Argentina nació en 1980 como una necesidad de salvar a los lobos marinos que, en su gran mayoría, tenían sunchos en los cuellos y habitaban sobre las lanchas amarillas. Con el tiempo se pudo solucionar el problema de estos aros de plástico que ocasionaban graves heridas y hasta la muerte si no eran extraídos, y también solucionamos los animales sobre las lanchas", indicaron.

Asimismo, recordaron que "entre tantas tareas en casi medio siglo en el puerto" se ocuparon de "la limpieza" del espacio donde habitan las especies marinas mediante el trabajo con voluntarios, removiendo "la basura que la marea depositaba en la playita".

Voluntarios de Fauna Argentina limpian la reserva natural de los lobos marinos.

Por esos motivos, y tratándose de una ONG dedicada a la conservación y protección de la fauna silvestre, consideraron que en todos estos años se convirtieron en "la empresa de limpieza más barata y eficiente de la historia", y denunciaron al ente encargado de la administración y explotación del puerto.

"Es indignante que el Consorcio Portuario y sus cipayos académicos nos quieran desplazar de ese área de trabajo donde limpiamos con mucho amor y dedicación. Estos nefastos funcionarios autoritarios no conocen del sacrificio y son tan bajos en su accionar que jamás se acercaron a traer u ofrecer un baño químico, porque las necesidades de hombres y mujeres se hacían entre las piedras", aremetieron.

Además, en el mensaje difundido por su presidente Juan Lorenzani, remarcaron que de esta manera buscan "invisibilizar el trabajo de casi medio siglo" y dispararon directamente: "Por esto les pido la renuncia, pero hablar de honor con ustedes que miran con ´ojos de pescado muerto´ es como pedirle peras al olmo. No nos van a doblegar".