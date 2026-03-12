Se metió en dos casas, lo redujeron a golpes los vecinos y murió en el hospital

Averiguación de causales de muerte. Así es la calificación inicial que el fiscal Carlos Russo dispuso para las actuaciones que comenzaron el jueves a la mañana tras el fallecimiento de un hombre de 27 años en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) que había sido golpeado por vecinos del barrio Nuevo Golf tras meterse en dos viviendas de la zona.

Según la reconstrucción de los hechos que pudo hacer 0223, todo comenzó a la una de la madrugada tras un llamado al 911 que denunció el ingreso de una persona muy agresiva a dos viviendas en Cerrito al 3300 y en Marcelo T. de Alvear al 3300.

Murió a la madrugada.

El personal del Comando de Patrullas que llegó al lugar redujo al sujeto que era atacado por los vecinos, convocó a una ambulancia y lo trasladaron al Higa donde ingresó lúcido y consciente. “Se le practicaron diversos estudios, incluso las tomografías daban bien, sin datos llamativos, pero cerca de las cinco de la madrugada se descompensó y no pudieron salvarlo”, dijeron las fuentes consultadas.

A partir de ese cuadro, el titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 solicitó la realización de una autopsia y el informe preliminar confirmó la existencia de golpes y escoriaciones, aunque ninguno con entidad suficiente para provocar el deceso. “Tenía un cuadro de hipoglucemia, sufrió un paro cardíaco y se tomaron muestras de las vísceras para hacer estudios complementarios”, agregaron.

De acuerdo a los datos recabados por este medio, la víctima, identificada como L.R.B., registraba procesos penales previos por los delitos de robo y violación de domicilio, resistencia a la autoridad y contravenciones.