Tragedia en la ruta: dos muertos y múltiples heridos tras un choque entre un colectivo y una camioneta

Este mediodía ocurrió un choque fatal en la autopista Rosario-Santa Fe, casi a la altura de los accesos a las localidades de Oliveros y Maciel. Un colectivo de larga distancia que transportaba agentes penitenciarios chocó contra una camioneta Fiat Toro, que terminó volcando en medio de la ruta.

Según confirmaron desde Protección Civil, dos personas fallecieron por el impacto. Se trata del conductor de la camioneta y de un pasajero del micro de larga distancia. Otros tantos resultaron heridos y debieron ser trasladados para recibir asistencia médica.

Una efectiva de 25 años fue llevada al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez en helicóptero sanitario y otras once personas, de las cuales tres presentaban heridas de gravedad, fueron trasladadas al Hospital Eva Perón.

Según confirmaron las autoridades, otras ocho personas fueron llevadas al hospital de San Lorenzo. “El siniestro se produjo cerca de las 11 de la mañana donde está involucrada una camioneta con un transporte de pasajeros. Ahora están los peritos de criminalística haciendo el peritaje, ellos van a poder determinar cómo fue la mecánica”, confirmó el titular de Protección Civil Marcos Escajadillo a medios locales.

De acuerdo a las primeras estimaciones sobre lo ocurrido, el vehículo de menor porte se habría cruzado de carril e impactado de frente contra el colectivo de la empresa que transportaba personal penitenciario. Por el choque, el transporte de pasajeros terminó cruzando también de carril y frenando sobre la banquina opuesta.