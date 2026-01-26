Los jubilados coparon la calle Güemes para reclamarle a Milei en su visita a Mar del Plata: "Para ellos somos descartables"

Un nutrido grupo de jubilados y pensionados se congregó este lunes en la zona de la calle Güemes para repudiar la visita del presidente Javier Milei a Mar del Plata. La movilización fue impulsada por la Multisectorial de Jubilados y Pensionados local, que se hizo presente en una de las arterias comerciales más emblemáticas de la ciudad para visibilizar su rechazo a las políticas del Gobierno nacional.

La protesta se realizó en la previa de la recorrida que el mandatario tiene prevista por el paseo comercial, y reunió a decenas de adultos mayores con banderas, carteles y consignas críticas. El eje del reclamo estuvo centrado en el impacto que, según denunciaron, las medidas económicas y sociales del Ejecutivo tuvieron sobre el sector pasivo, especialmente en materia de ingresos y acceso a la salud.

En diálogo con Extra, la radio y canal de streaming de 0223, Héctor Maciel, titular de la Multisectorial de Jubilados y Pensionados de Mar del Plata, fue contundente: “Repudiamos la presencia de Milei y lo consideramos persona no grata para los jubilados y pensionados. Este presidente nos hizo un daño terrible. Los daños de Gobierno en estos dos años superan lo imaginado, con la destrucción del PAMI y la quita de medicamentos”.

Maciel advirtió además sobre el deterioro del poder adquisitivo: “Nos han licuado los ingresos. La jubilación mínima está en 400 mil pesos y no alcanza para cubrir la canasta alimentaria. La estamos pasando muy mal”. En ese sentido, remarcó que la situación se vuelve aún más grave para quienes dependen exclusivamente de sus haberes para subsistir.

La Multisectorial de Jubilados enfrentó a los militantes libertarios en Mar del Plata. Foto: 0223.

Los jubilados aseguran que están asfixiados. Foto: 0223.

Por último, el referente expresó su indignación por la respuesta del Gobierno frente a las protestas sociales: “Si uno protesta, como pasa en Capital Federal, los compañeros son salvajemente reprimidos. No pasa en ningún país del mundo que se reprima a la gente con tanta saña. Nos indigna su presencia. Para ellos, los jubilados somos descartables”.

La manifestación se desarrolló de manera pacífica, aunque elevó la tensión con los manifestantes libertarios que aguardaban la llegada del presidente. "A laburar", replicaron insólitamente contra los jubilados, quienes ya aportaron al menos durante 30 años.