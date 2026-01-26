Milei llega a Mar del Plata con su “Tour de la Gratitud”: recorrerá Güemes, cantaría en un teatro y hablará en Derecha Fest

¿Milei canta en Mar del Plata? El presidente fue invitado por su expareja Fatima Florez.

El presidente Javier Milei iniciará este lunes una intensa agenda de actividades en Mar del Plata, a donde llegará con su “Tour de la Gratitud”, como se dio en llamar a la visita a distintos puntos emblemáticos para La Libertad Avanza, tras el resonante triunfo electoral en las elecciones nacionales de octubre.

En su primer día, el primer mandatario recorrerá el centro comercial de Güemes, con una concentración en el cruce con Avellaneda, donde desde las 20.30 entrará en contacto con el público.

En su visita, en octubre, Milei participó de la inauguración de una fábrica en el Parque Industrial.

Milei, junto a algunos funcionarios de su gabinete, tiene previsto tomar contacto con marplatenses y turistas para agradecer el apoyo a su gobierno y compartir los avances del proceso de transformación que impulsa La Libertad Avanza (LLA).

Además de esta actividad, el Presidente de la Nación participará el martes 27, por segundo año consecutivo, del evento denominado Derecha Fest, organizado por su biógrafo personal Nicolás Márquez, que contará con la presencia de influencers libertarios que difunden las ideas del oficialismo.

Esta convención política, como la denominan en el ámbito libertario, congrega a exponentes del movimiento conservador del país y contará también con la asistencia de ministros, diputados y senadores de LLA, además de militantes del partido y público en general.

Previo a ese evento, Milei planea asistir como espectador a Fátima Universal, el espectáculo de su expareja Fátima Florez, que adelantará su horario para permitir luego la presencia del Presidente en el Derecha Fest, que se realizará en un balneario del sur de la ciudad. Según adelantó la propia artista, le cursó una invitación para que cante durante el show.

Si bien no está confirmado, también se baraja la posibilidad que recorra la fábrica de una importante marca marplatense en el Parque Industrial.

La visita a Mar del Plata forma parte de una gira federal que el Presidente planea realizar por distintas ciudades del país, con el objetivo de agradecer el respaldo de sus votantes y reafirmar el rumbo del Gobierno nacional.