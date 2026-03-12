Tras el escándalo del viaje con su esposa, Adorni se disculpó por haber usado la palabra "deslomarse"

Javier y Karina Milei ya le habían dado su "apoyo condicional" luego de la lluvia de críticas.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pidió disculpas este jueves por redes sociales luego de haber dicho que estaba “deslomándose” en Nueva York, adonde viajó junto a su esposa como parte de la comitiva oficial por la "Argentina Week".

“Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser ‘deslomarse’. Somos humanos y cometemos errores”, planteó desde X el funcionario nacional.

En el mismo sentido, después de haber sido criticado por el polémico viaje de su esposa en el avión presidencial, señaló que "detrás de cada explicación se encuentra siempre la verdadera intención de contar todo lo que estamos haciendo desde hace más de dos años con el presidente Milei y todo el Gabinete para cambiar un país que nos dejaron en ruinas".

En el medio, Adorni obtuvo el respaldo del jefe de Estado y también de su hermana y secretaria general de Presidencia, Karinal Milei. “Mi apoyo total e incondicional a Manuel Adorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos”, posteó la dirigente más poderosa del Gobierno y de La Libertad Avanza.

Por su lado, en el mismo mensaje el ex vocero presidencial expresó que "todo lo que hacemos es con honestidad y plena conciencia de lo que tenemos enfrente: los que siempre van a hacer todo lo posible para que la Argentina no cambie", y le agradeció a aquellos que "se tomaron el tiempo" de escribirle, al igual que valoró "el apoyo incondicional del Gabinete nacional y del presidente”.

“Siempre seguiremos firmes trabajando por los argentinos de bien”, completó el jefe de Gabinete.