Grave denuncia contra el Pami en Mar del Plata: “Los jubilados están con desprotección absoluta”

Desde la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon cuestionaron duramente a la atención que reciben los adultos mayores en Mar del Plata y Batán, denunciando que la obra social los deja “en desprotección absoluta”.

A través de un comunicado emitido en la tarde del jueves, su titular, Marcelo Lacedonia, manifestó “la necesidad de revisar y fortalecer la calidad de atención y la cobertura que reciben los afiliados de Pami”, ya que argumentó “más del 20% de la población local supera los 60 años”.

Esta mañana en diálogo con Extra (102.1), el funcionario sostuvo que “Mar del Plata es una de las ciudades más envejecidas del país, porque supera la media nacional del 15% y con agravante que 1 de cada 4 jubilados mayores de 75 años, vive solo”, analizó.

“No puede ser que los organismos centralizados como Pami se manejan con una retórica que deshumaniza la atención”, cuestionó y ejemplificó que los turnos para acceder a los trabajadores sociales “se den un solo día al mes” y en el mejor de los casos todo este destrato termina en la justicia, “siendo Mar del Plata la ciudad con mayor nivel de judicialización de la salud”, expresó a FM Extra 102.1.

“Perjuicios directos a los más vulnerables"

En el comunicado, Lacedonia se mostró preocupado por “ciertos cambios” implementados desde la administración central del Pami, “que pudieran tener como objetivo contener el gasto” y que “están terminando por generar perjuicios directos a los más vulnerables, traduciéndose en una desatención de hecho".

“Resulta prácticamente un «milagro» para un afiliado obtener un turno con un trabajador social dentro de PAMI, una figura clave para tramitar y acceder a prestaciones sociales y de salud esenciales. Esta barrera administrativa deja a miles de vecinos en un estado de desprotección absoluta”.

Asimismo, Lacedonia destacó la preocupante degradación de la calidad en la atención de algunos efectores que mantienen cápitas vigentes. "Es imperioso que el financiador —en este caso PAMI— realice procesos de auditoría reales sobre la calidad de atención. Es muy frecuente recibir quejas sobre deficiencias en las prestaciones, lo que obliga a una revisión inmediata de los controles de gestión", agregó el Defensor.

Demoras en turnos y sistema de cupos

El defensor del Pueblo planteó que en la práctica local, “la situación se traduce en demoras críticas para especialistas y prácticas pre quirúrgicas o de diagnóstico, habituales como electrocardiogramas, ergometrías o electroencefalogramas. Se ha detectado que muchos prestadores interrumpen la atención apenas iniciado el mes alegando falta de cupo, afectando incluso a afiliados que ya cuentan con un turno asignado”.

Y remarcó: “La gravedad que reviste la escasa provisión de elementos esenciales como bastones, andadores y sillas de ruedas, sumado a las demoras en las autorizaciones de tratamientos oncológicos. En estos casos, la celeridad administrativa es vital, ya que cualquier retraso influye de manera directa en las probabilidades de revertir el proceso de una enfermedad”, alertó.