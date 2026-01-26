Vacacionaban en Mar del Plata y tuvieron que irse porque los desvalijaron: "Nos dejaron con lo puesto"

Las víctimas habían alquilado una casa en el Bosque Peralta Ramos por una semana.

Una familia de siete integrantes decidió venir de vacaciones a Mar del Plata para descansar y disfrutar de las hermosas playas, pero la ola de inseguridad que azota a la ciudad los obligó a retornar antes de lo planeado. Les robaron casi 5 millones de pesos y todas las pertenencias.

Los damnificados habían planificado la escapada a Mar del Plata cuatro meses atrás y el lunes pasado llegaron a una vivienda que alquilaron por medio de un intermediario en el Bosque Peralta Ramos, como acostumbran durante el verano.

Después de algunos días de paz y tranquilidad, el jueves temprano llegó el primer llamado de atención, cuando un camión cortó los cables y dejó a todo el barrio sin electricidad, provocando que las cámaras de seguridad no funcionaran.

Así ingresaron los delincuentes a la vivienda donde se hospedaban.

Sin embargo, la angustiante situación ocurrió horas más tarde, mientras estaban en la playa. Como si estuviesen al tanto de los movimientos de los turistas y que no iban a ser registrados, un grupo de delincuentes violentó la reja de una ventana e ingresó a la propiedad ubicada en Las Margaritas al 3.300.

Sin oposición alguna, ya que los oriundos de Arrecifes (provincia de Buenos Aires) no se encontraban en el domicilio, los ladrones tomaron todos los elementos posibles y se dieron a la fuga. En total, sustrajeron $4.500.000 en efectivo, los 14 bolsos y las copias de sus dos camionetas, una Hilux y una Toyota Rav 4.

Al encontrarse con sus pertenencias revueltas y un escenario desperanzador, los turistas intentaron comunicarse rápidamente con la comisaría más cercana, aunque su llamada nunca fue contestada por la falta de suministro de luz. Finalmente debieron acercarse a la dependencia policial, donde tomaron la denuncia y les recomendaron esconder los vehículos.

Las víctimas habían llegado el lunes pasado y se fueron el viernes.

"Nos dejaron con lo puesto", relató uno de los afectados, quienes en realidad iban a alojarse en la ciudad hasta este lunes y el viernes anterior pidieron dinero prestado a unos amigos para regresar lo antes posible a sus hogares.