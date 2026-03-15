Quini 6: resultados y ganadores del sorteo del domingo 15 de marzo

El sorteo número 3356 del Quini 6 de este domingo 15 de marzo puso en juego esta noche un pozo de más de 4.400 millones de pesos, con más de un millón y medio de apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 843 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 04 - 36 - 08 - 15 - 12 - 02. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el sorteo del próximo miércoles.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 843 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 33 - 17 - 41 - 08 - 42 - 07. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá aumentado para el sorteo que viene.

Sorteo del Quini 6: resultados y ganadores del domingo 15 de marzo

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este miércoles un pozo de más de 2.168 millones de pesos en premios. Los números que salieron fueron: 35 - 45 - 42 - 39 - 00 - 41. En esta modalidad no hubo apostadores con seis aciertos y el enorme pozo aumentará aún más para el próximo sorteo.

El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 386 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 33 - 14 - 04 - 16 - 26 - 36. Hubo un solo ganador que acertó los 6 números y se quedó con los $386.697.078. El nuevo millonario hizo la jugada en una agencia de la localidad de Villa Nueva, Córdoba.

El sorteo del próximo miércoles del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 4.650 millones de pesos.