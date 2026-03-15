Quini 6: resultados y ganadores del sorteo del domingo 15 de marzo
En el sorteo del Quini 6 de este domingo 15 de marzo hubo en juego un pozo de más de 3.550 millones de pesos en las cuatro modalidades.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El sorteo número 3356 del Quini 6 de este domingo 15 de marzo puso en juego esta noche un pozo de más de 4.400 millones de pesos, con más de un millón y medio de apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.
En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 843 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 04 - 36 - 08 - 15 - 12 - 02. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el sorteo del próximo miércoles.
En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 843 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 33 - 17 - 41 - 08 - 42 - 07. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá aumentado para el sorteo que viene.
Sorteo del Quini 6: resultados y ganadores del domingo 15 de marzo
El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este miércoles un pozo de más de 2.168 millones de pesos en premios. Los números que salieron fueron: 35 - 45 - 42 - 39 - 00 - 41. En esta modalidad no hubo apostadores con seis aciertos y el enorme pozo aumentará aún más para el próximo sorteo.
El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 386 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 33 - 14 - 04 - 16 - 26 - 36. Hubo un solo ganador que acertó los 6 números y se quedó con los $386.697.078. El nuevo millonario hizo la jugada en una agencia de la localidad de Villa Nueva, Córdoba.
El sorteo del próximo miércoles del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 4.650 millones de pesos.
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