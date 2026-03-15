Lo encontraron caminando con un bidón y descubrieron que un auto cercano tenía pedido de incautación

El auto incautado por la policía en Mar Chiquita que había sido denunciado por un robo en Mar del Plata.

Un joven de 20 años fue aprehendido en la localidad de Mar Chiquita luego de que efectivos policiales constataran que un vehículo abandonado en la zona tenía un pedido de incautación activo por una causa iniciada en Mar del Plata.

El procedimiento se inició tras un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de un hombre que habría dejado un automóvil en la intersección de la avenida San Martín y la ruta 11 y que luego se alejaba caminando con un bidón en la mano.

Ante la denuncia, personal policial se dirigió al lugar y logró interceptar al sospechoso a pocos metros del sitio señalado. Según informaron fuentes oficiales, el joven llevaba consigo un bidón con combustible y un juego de llaves.

El joven de 20 años aprehendido en Mar Chiquita.

Durante la recorrida por la zona, los efectivos localizaron un Renault Sandero Stepway estacionado en las inmediaciones. Al verificar los datos del rodado a través del sistema de emergencias, se confirmó que el vehículo registraba un pedido de incautación activo con fecha del mismo día, solicitado por la comisaría 16ª de Mar del Plata.

Frente a esta situación, el hombre fue aprehendido en el lugar y el automóvil quedó incautado en el marco de la causa caratulada como encubrimiento.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la Sánchez, quien avaló el procedimiento policial, dispuso la notificación del imputado conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal y ordenó su traslado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán.